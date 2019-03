(ANSA) – BERLINO, 6 MAR – La decisione di Caracas di considerare l’ambasciatore tedesco Daniel Martin Kriener “persona non grata”, per Berlino “non è comprensibile e comporta un’escalation della situazione, invece di una distensione”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, commentando, in un comunicato, la decisione. “Il nostro sostegno e il sostegno europeo a Juan Gaidó non si interrompe”, ha aggiunto, precisando di voler richiamare il diplomatico in patria per “consultazioni”.