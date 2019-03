(ANSA) – ROMA, 6 MAR – Eintracht Francoforte favorito domani sera, per i quotisti Snai, nell’andata degli ottavi contro l’Inter. La squadra tedesca è favorita a 2,35, il colpo dell’Inter viaggia invece a 3,10. La quota più alta a 3,45, è piazzata sul pareggio, buono per i nerazzurri in ottica qualificazione. E a proposito di quest’ultimo argomento, gli analisti Snai concedono fiducia a Spalletti considerando il doppio confronto: l’Inter ai quarti è data a 1,50, il passaggio dei tedeschi viaggia invece a 2,45. Viaggia invece da favorito anche nel primo round il Napoli, che domani sera ospita il Salisburgo. Il successo della squadra di Ancelotti vola basso su Snai, a 1,50, contro il 4,50 sul pareggio il 6,25 per il blitz austriaco. Ancora più giù la quota del Napoli nelle scommesse sulla qualificazione ai quarti: 1,35 contro il 3,00 sul Salisburgo.