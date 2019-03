GINEVRA. – Alfa Romeo Racing riporta il tricolore nel Mondiale 2019 nel Circus. “E’ un motivo d’orgoglio il fatto che, dopo otto anni, ritorni un pilota italiano in Formula 1. E sono orgoglioso di essere io quell’italiano che riporta il tricolore in pista”, afferma Antonio Giovinazzi.

Il pilota pugliese, nato e cresciuto in Aci Sport per poi passare alla Ferrari Driver Accademy, farà il suo debutto a Melbourne il 17 marzo, a fianco di Kimi Raikkonen, quasi un italiano d’adozione dopo otto stagioni a Maranello. Gli ultimi italiani in Formula 1 erano stati Jarno Trulli e Vitantonio Liuzzi, che correvano con Lotus e Hrt.

I due piloti sono al Salone di Ginevra allo stand di Alfa Romeo, dove non si sottraggono a interviste, selfie e firma di autografi. “Ora l’obiettivo è quello di fare bene e fare sentire orgoglioso il tifoso italiano”, dice Giovinazzi. “I test di Barcellona – spiega – sono andati bene. La macchina sembra valida, naturalmente non sappiamo ancora quale sia il vero potenziale. Dobbiamo aspettare Melbourne”.

Che effetto fa correre a fianco di un pilota esperto come Raikkonen? “Kimi è un campione del mondo, può essere sia un maestro sia un riferimento durante la stagione. Devo imparare tantissimo da lui e questo può essere importante anche per i miei risultati durante la stagione”.

Anche Raikkonen è pronto alla nuova sfida. “Abbiamo fatto due settimane di test è tutto è andato bene. Certamente abbiamo bisogno di migliorare ancora e andare più veloci. Questo è evidente”, sottolinea. “Target della stagione? Prima di tutto divertirmi. Manca poco più di una settimana e stiamo provando ad andare più veloci giorno per giorno”, aggiunge il pilota finlandese che due settimane fa a Balocco ha provato l’Alfa Stelvio. “E’ stato divertente”, conclude.

(dell’inviata Amalia Angotti/ANSA)