CARACAS – L’attesa é finita, ieri con le gare Godoy Cruz-Olimpia (0-0), San José-Flamengo (0-1), Melgar-San Lorenzo (0-0), Libertad-Universidad Cátolica (4-1), Tolima-Atlético Paranaense (1-0) e Wilstermann-Boca Juniors (0-0) é iniziata l’edizione 2019 della Coppa Libertadores.

Quest’anno il Venezuela sarà rappresentato da Zamora e Deportivo Lara, vincitori rispettivamente del Torneo Apertura e Torneo Clausura.

Oggi, alle 20:30, sul campo dello stadio Agustín Tovar della città di Barinas lo Zamora inizierà il suo percorso in questa edizione 2019 sfidando gli uruguaiani del Nacional.

I bianconeri di Barinas cercheranno di sfatare il tabú della massima competizione continentale dove nei quattro precedenti é sempre stato eliminato nella fase a gironi.

Nel 2012, sfidò Fluminense, Boca Juniors ed Arsenal e chiuse il torneo con 1 pareggio e 5 sconfitte. L’unico punto lo conquistò nella gara d’esordio: 0-0 contro il blasonato Xeneize.

Nel 2014, sulla sua strada c’erano Atlético Mineiro, Nacional (Paraguay) ed Independiente Santa Fe. La furia llanera chiuse al terzo posto con 7 punti, a meno uno della squadra paraguaiana. Le vittorie arrivarono contro Independiente Santa Fe (2-1) e Nacional (2-0). L’unico pareggio fu in casa dei colombiani del Santa Fe (2-2).

Nel 2015, la furia llanera giocò contro Boca Juniors, Montevideo Wanders e Palestino. La squadra di Barinas chiuse all’ultimo posto con 6 sconfitte, 3 gol segnati e 21 subiti.

Due anni dopo, lo Zamora affrontò Gremio, Guaraní e Deportes Iquique. La formazione venezuelana non riuscì a vincere nessuna gara con sei reti segnate e venti subite.

In questo 2019, i bianconeri di Barinas sperano di sfatare il tabú di questa Coppa e per la prima volta qualificarsi alla fase successiva, ma prima dovrà fare i conti con Nacional, Cerro Porteño ed Atlético Mineiro.

Stasera, lo Zamora disputerà la sua 25esima gara in Coppa Libertadores con un bottino di 2 vittorie, 2 pareggi e 20 sconfitte. Mentre per il Nacional, questa sarà la 45esima volta che partecipa alla competizione, dove può vantare il record storico di 23 presenze consecutive. Nel 2016, quando ha festeggiato la 20esima, ha ricevuto un premio da parte della Conmebol. Questa scia positiva é iniziata nel 1997.

Va ricordato che il tricolor, ha messo in bacheca in tre occasioni la Coppa Libertadores, nelle edizioni del 1971 (battendo in finale l’Estudiantes de la Plata), nel 1980 (contro l’Internacional de Porto Alegre) e nel 1988 (superando al Newell’s Old Boys). Mentre in tre occasioni é stato battuto in finale nel 1964 contro l’Independiente, nel 1967 con Racing e 1969 contro l’Estudiantes.

Nel Torneo Apertura, la squadra allenata da José Alí Cañas, ha avuto un inizio di stagione altalenante con tre vittorie (tutte tra le mura dell’Agustín Tovar) e due sconfitte.

Domani, alle 22:00 sul campo del Metropolitano di Cabudare, il Deportivo Lara ospiterà gli ecuadoregni dell’Emelec.

La squadra barquisimetana, parteciperà per la terza volta nella sua storia nella Coppa Libertadores dove ha uno score di 3 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte. Dalla sua parte, il Lara ha il vantaggio che nelle sei gare disputate tra le mura del Metropolitano ha sempre segnato almeno un gol. Mentre l’Emelec ha perso le ultime cinque gare disputate nella Coppa Libertadores.

(di Fioravante De Simone)