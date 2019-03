(ANSA) – ROMA, 6 MAR – Il Manchester United si è qualificato per i quarti di finale di Champions League battendo il Paris St. Germain, al Parco dei Principi, per 3-1 nel ritorno degli ottavi. All’andata in Inghilterra aveva vinto il Psg per 2-0. Queste le reti del match di questa sera: nel pt 2′ e 30′ Lukaku, 12′ Bernat; nel st 94′ Rashford (rigore).