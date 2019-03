CARACAS – La stagione di Major League Baseball non è ancora cominciata e per il ricevitore venezuelano Salvador Pérez (28 anni) è già finita. Oggi, dopo gli accertamenti svolti dai Kansas City Royal é stata confermata la rottura dei legamenti del gomito destro.

Il ricevitore nato 28 anni fa a Valencia, si é infortunato durante gli allenamenti di preparazione lo scorso mese di gennaio. Posteriormente, Pérez é rimasto a riposo per tornare al top per gli spring training, ma i dolori all’arto continuavano, per questo motivo ci sono stati ulteriori accertamenti.

I medici hanno raccomandato al giocatore della Vinotinto di sottomettersi alla Tommy John Surgery. Va ricordato che questa procedura chirurgica di medicina sportiva, viene effettuata soprattutto nel gioco del baseball, mediante la quale il legamento collaterale ulnare del gomito mediano viene sostituito con un tendine preso da un’altra parte del corpo o da un donatore esterno. Deve il suo nome al primo paziente a cui l’operazione fu praticata, il lanciatore dei Los Angeles Dodgers Tommy John, che vi fu sottoposto nel 1974 dall’équipe del chirurgo Frank Jobe

Se Salvador Pérez si sottoporrà a questa procedura chirurgica inizierà subito un piano di riabilitazione e tornerà in campo per la stagione 2020.

Appena appresa la notizia, il manager dei Kansas City Royals, Dayton Moore ha annunciato che in quest’inizio di stagione i ricevitori della sua squadra saranno Cam Gallagher e il rookie Meibrys Viloria.

Dal suo esordio in Major, il 10 agosto 2011, Salvador Pérez ha vinto in cinque occasioni il Guanto d’oro (2013, 2014, 2015, 2016 e 2018) e in due occasioni il Silver Slugger Award (2016 e 2018). A questo prestigioso palmares va aggiunto un titolo delle World Series conquistato nel 2015 dov’é stato l’MVP, diventando il primo cátcher che vince questa distinzione dal 1992 e il secondo venezuelano in assoluto. Il primo fu Pablo Sandoval. Salvador Pérez può vantare sei presenze nell’All-Star Game (dalla stagione 2013 alla 2018).

Il giocatore valenciano, con 746 gare, é al secondo posto nella speciale graduatoria di più match iniziati in MLB, davanti a lui c’è il portoricano Yadier Molina dei Saint Louis Cardinals con 786.

(di Fioravante De Simone)