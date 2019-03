CARACAS. – Nella puntata di oggi de “L’Italia Con Voi” Monica Marangoni accompagnata da Michele Bertocchi e i suoi racconti dal web accoglie i primi due ospiti: Giuseppe Pastorelli, del Ministero degli Esteri e il Maestro Maurizio Filardo, direttore d’orchestra, che presentano l’iniziativa congiunta Rai e Ministero per portare i protagonisti di Sanremo Giovani nel mondo.

Con la rubrica “A spasso con l’arte”, Virginia Zullo ci fa scoprire la Fondazione Alda Fendi, un angolo di paradiso dentro Roma. Segue il racconto di Federica Toro, giovane trapezista del Circo “Sandra Orfei”.

Subito dopo la micro-lezione d’italiano con Fabio Poròli, della “Società Dante Alighieri”, preceduta dalle consuete incursioni di Gianni Ippoliti, il nostro Dante Alighieri. Poi ci immergeremo negli spazi verdi delle foreste urbane con Simone Borelli, responsabile FAO per le foreste urbane e Fabio Salbitano, professore di selvicoltura, ecologia e valutazione del paesaggio e gestione del verde all’università di Firenze.

Infine, scopriamo come dalle idee nascono le start up con Emilia Garito, ingegnere informatico ed esperta di innovazione, tecnologie e di brevetti. In chiusura con la rubrica “EraOra – Il Lato C della Musica” di Maria Cristina Zoppa conosciamo Mahmood, il vincitore di Sanremo 2019 che si sta preparando per l’Eurovision Song Contest 2019.

In questa puntata, per le Storie dal Mondo, si va in Canada per incontrare Sebastian Sylwan, produttore di film interattivi. Poi, in Argentina dove Samuele Caroli cura la produzione dei kiwi.

Programmazione Giovedì 7 Marzo:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h19.00

SAN PAOLO h19.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h14.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h18.45

