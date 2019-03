(ANSA) – ROMA, 7 MAR – Un barcone di migranti è affondato nella notte al largo dell’isola greca di Samos. La Guardia Costiera greca, intervenuta dopo aver ricevuto un sos a tarda notte, ha recuperato 11 persone in mare tra cui due ragazzini, morti durante il trasporto in ospedale. Il corpo di un uomo, dato inizialmente per disperso, è stato trovato più tardi sulla spiaggia. Lo riferiscono le autorità greche.