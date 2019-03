(ANSA) – BRESCIA, 7 MAR – La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta per omicidio relativamente ad una anziana, Diva Borin, trovata morta in casa nei giorni scorsi a Urago Mella, nel Bresciano. A darne notizia è oggi Il Giornale di Brescia. Dall’autopsia sono emersi segni di strangolamento. La donna, 86 anni, viveva da sola, aveva un nipote e un uomo che la aiutava in casa: si tratta di un dipendete di un supermercato che la assisteva. E’ stato lui a lanciare l’allarme quando sabato scorso è entrato nell’abitazione e ha trovato la donna riversa sul pavimento. “Io sono tranquillo. Ci sono le indagini”, ha dichiarato l’uomo.