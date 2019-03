(ANSA) – MILANO, 7 MAR – Luciano Spalletti compie 60 anni e arrivano gli auguri dell’Inter. ”È un giorno speciale per il nostro allenatore, un traguardo importante e da celebrare con gli auguri di tutta la famiglia nerazzurra”, ha scritto il club sul proprio sito. La società ha celebrato il compleanno del tecnico anche con un video sui social, in cui sono riassunte le esultanze di Spalletti in queste due stagioni in nerazzurro. ”Da parte di tutto il mondo interista, buon compleanno mister!”, si conclude il messaggio sul sito.