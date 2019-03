(ANSA) – LA SPEZIA, 07 MAR – Borseggiatrice incallita a 75 anni. Protagonista della vicenda è un’anziana originaria di Bologna con il ‘vizio’ del furto, denunciata a piede libero dalla squadra mobile della Spezia dopo aver ‘ripulito’ alcuni clienti dei principali supermercati della provincia spezzina. La donna, con precedenti specifici maturati negli ultimi trenta anni in varie cittadine del nord Italia, con destrezza era riuscita a rubare i portafogli dalle borse di alcune donne impegnate nei propri acquisti. L’anziana aveva piazzato alcuni colpi nel supermercato all’interno del centro commerciale Le Terrazze, e si è ripetuta pochi giorni più tardi con le stesse modalità al supermercato nel centro commerciale ‘Il Faro’, sempre alla Spezia. A smascherarla, la testimonianza di alcune persone, nonché le immagini dei circuiti di sorveglianza dei supermercati. Le indagini che hanno poi permesso agli investigatori della Mobile di addebitare alla donna un altro furto analogo al centro commerciale La Fabbrica di Santo Stefano Magra. La donna, che è stata denunciata per furto aggravato, solo poche settimane prima era stata deferita a piede libero per un analogo furto commesso in un supermercato di Pisa.(ANSA).