(ANSA) – UDINE, 7 MAR – “La partita di domani sarà la nostra Champions. In settimana ho esordito con i ragazzi con una semplice valutazione sui numeri: nessuno in questo campionato è riuscito a battere la Juventus. Per chi insegue i sogni questo significa la possibilità di andare a fare qualcosa di straordinario. Sarebbe un sogno”. Lo ha detto il tecnico dell’Udinese, Davide Nicola, alla vigilia dell’anticipo di domani a Torino con la Juventus, augurando alla squadra di Allegri il prossimo passaggio del turno in coppa. In settimana “abbiamo pensato a lavorare per rendergli la vita molto dura e cercare di andare a inseguire un sogno. Sappiamo che per fare qualcosa di straordinario bisogna fare una gara quasi perfetta contro una squadra fortissima”. Il mancato impiego domani di CR7, Bonucci e Chiellini, già annunciato da Allegri, non semplificherà il compito ai friulani.