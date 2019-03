(ANSA) – ROMA, 7 MAR – “Sono onorato di essere accostato alla Roma ma, contrariamente a quanto leggo dagli Stati Uniti, non ho avuto nessun contatto col club giallorosso”. Roberto Donadoni, al telefono con l’Ansa, interviene così sulle voci che lo coinvolgono circa un possibile avvicendamento sulla panchina attualmente occupata da Eusebio Di Francesco. “E’ una informazione che non corrisponde al vero – prosegue Donadoni – perchè io non ho sentito nessuno. In ogni caso, pur essendo onorato dell’accostamento, per il mio modo di lavorare non sarei disponibile ad un incarico di breve termine”.