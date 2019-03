CARACAS – Dopo aver dominato la prima fase della Liga de Las Américas, con tre vittorie in altrettante gare disputate, i Guaros de Lara saranno impegnati tra il 15 e 17 nella seconda fase della competizione. In questa sorta di semifinale, la formazione creola sfiderà San Lorenzo (Argentina), Las Ánimas de Valdivia (Cile) e Capitanes de Arecibo (Porto Rico). Le gare si disputeranno nel palasport Roberto Pando della città di Buenos Aires, questa é la tana del “Cuervo” (i corvi).

Per affrontare al meglio questa fase, il quintetto venezuelano si sta rinforzando al meglio. Il nuovo innesto é il palymaker David Cubillan, il cui cartellino é dei Trotamundos de Carabobo, ma giocherà in prestito con i barquisimetani nelle semifinali della Liga de Las Américas.

“Sono felice di essere qui! Per me é un onore poter difendere la maglia dei Guaros, é una squadra vincente sia a livello nazionale che internazionale” ha dichiarato Cubillán in un comunicato stampa.

In carriera, il playmaker nato a Maracaibo 31 anni fa, ha difeso le maglie di Esprtanos de Margarita (2010), Trotamundos de Carabobo (2011), Soles de Mexicali (2011-2012), Trotamundos (2012-2013), Maccabi Haifa (2013-2014), Maccabi Ashdod (2014), Trotamundos (2014-2015), Guaros de Lara (2015), Trotamundos (2015-2017) e Flamengo (2017). Queste esperienze non solo in Venezuela, ma anche in giro per il mondo, lo aiuteranno a dare quella carica in più alla franchigia barquisimetana.

“Saranno sfide difficili! Le quattro squadre hanno le stesse possibilità di entrare nella Final Four. Ma dobbiamo pensare ad una gara alla volta. Adesso ci stiamo preparando per arrivare nel miglior stato di forma possibile. Mi sono adattato facilmente. Molti di questi giocatori fanno parte del giro della nazionale” spiega Cubillán.

I Guaros de Lara cercheranno di mettere in bacheca il terzo titolo nella Liga de las Américas dopo quelli conquistati nelle stagioni 2016 e 2017.

(di Fioravante De Simone )