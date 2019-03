(ANSA) – ROMA, 7 MAR – Volano gli stracci in casa Real Madrid. Almeno stando a quanto riporta la stampa spagnola che parla di un furioso faccia a faccia tra il presidente Florentino Perez e il capitano Sergio Ramos negli spogliatoi del’Bernabeu’ dopo l’eliminazione dalla Champions. Perez, secondo quanto scrive ‘AS’, avrebbe rimproverato i giocatori per lo scarso impegno (“vergognosi” l’aggettivo usato). Parole pesanti che non sono piaciute a Ramos che avrebbe risposto a brutto muso al n.1 del club: “Pagami e me ne vado – avrebbe minacciato il capitano delle merengue – io ho dato tutto e ci ho messo la faccia per questa maglia, per questo club e pure per te”. L’intero staff sarebbe stato presente all’animato battibecco.