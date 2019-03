(ANSA) – NEW YORK, 7 MAR – Un ex agente della contea di Palm Beach, in Florida, è stato riconosciuto colpevole di omicidio colposo per aver sparato e ucciso un automobilista nero nel 2015 e ora rischia l’ergastolo. E’ il primo poliziotto dello stato da 30 anni a essere condannato per una sparatoria avvenuta in servizio. L’agente Nouman Raja, 41 anni, era già stato licenziato, e ora, anche se dovesse evitare il carcere a vita, rischia di passare almeno 25 anni dietro le sbarre per la morte di Corey Jones, che aveva 31 anni. Jones, ispettore immobiliare e batterista part-time, stava tornando a casa quando il suo veicolo si è fermato. Con lui aveva una pistola calibro 38, acquistata da pochi giorni. L’agente, che si trovava in missione in borghese, lo ha fermato ma non ha indossato nessun indumento o tesserino identificativo. Gli ha gridato di alzare le mani e l’uomo avrebbe estratto la pistola e cercato di scappare, così Raja gli ha sparato tre colpi seguiti da altri tre, uccidendolo.