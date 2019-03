(ANSA) – ROMA, 7 MAR – Conor O’Shea, ct della nazionale italiana di rugby, ha ufficializzato la formazione che sabato affronterà l’Inghilterra a Twickenham nel match valido per il quarto turno del 6 Nazioni 2019. Conferma per Edoardo Padovani nel ruolo di ala: l’attuale numero 14 azzurro è andato in meta in tutte le partite fin qui disputate nel torneo. Mediana con Allan e Tebaldi, quest’ultimo rientrato dal primo minuto contro l’Irlanda. Maglia numero otto nuovamente sulle spalle di capitan Sergio Parisse che toccherà quota 137 presenze con l’Italrugby – 68 nel 6 Nazioni – e andrà a completare il reparto delle terze linee insieme a Steyn e al rientrante Negri. Confermata anche in seconda linea la coppia Budd-Ruzza. Novità in prima linea: tra Ferrari e Lovotti troverà spazio dall’inizio il tallonatore del Benetton Luca Bigi, con Leonardo Ghiraldini che partirà dalla panchina.