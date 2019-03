CARACAS – Da un tempo a questa parte, la passione del calcio femminile é in costante crescita in Venezuela. Tutto questo, grazie ai successi della nazionale femminile Under 17, che ha incantato tutti sfiorando in due occasioni il podio nel mondiale di calcio.

Tra pochi giorni, prenderà il via la terza stagione della Superliga Femenina ed avrà un nuovo format. Le squadre sono state suddivise in due gironi da sette squadre.

Nel girone Cento Oriental ci saranno: Arroceros de Calabozo, Deportivo La Guaira, Caracas, Atlético Venezuela, Lala, Monagas e Mineros. Mentre in quello Centro Occidental troviamo: Flor de Patria, Gran Valencia Maracay, Zamora, Zulia, Estudiantes de Mérida, Estudiantes de Caracas y Deportivo Lara. Ci saranno due new entry in questa edizione del 2019: Arroceros de Calabozo e Gran Valencia.

Alla fase successiva del campionato approderanno le migliori quattro di ogni raggruppamento, in precedenza erano le prime due. Le squadra potranno avere al massimo quattro straniere in rosa.

Nelle edizioni precedenti le squadre che hanno alzato al cielo la coppa sono state Estudiantes de Guárico e Flor de Patria (che recentemente ha rappresentato il Venezuela nella Coppa Libertadores femminile).

La Superliga Femenina prenderà il via sabato con la gara Arroceros de Calabozo-Caracas in programma alle 9:00 sul campo dello stadio Alfonso Simonpietri della città di Calabozo.

La prima giornata si completerà domenica con: Zulia – Estudiantes de Mérida (alle 10:00, stadio La Victoria di Maracaibo), Monagas – Atlético Venezuela (alle 11:00, stadio Alexander Bottini di Maturín), Lala Fútbol Club – Deportivo La Guaira (alle 15:00, stadio Colegio Loyola di Puerto Ordaz), Estudiantes de Caracas – Flor de Patria (alle 15:00, stadio Complejo Deportivo Fray Luis di Caracas) e Gran Valencia FC – Deportivo Lara. Estadio (alle 15:30, stadio Giuseppe Antonelli di Maracay).

(di Fioravante De Simone)