ROMA. – L’esonero di Eusebio Di Francesco da parte della Roma corrisponde alla nona panchina che cambia nel campionato di Serie A in 26 giornate finora disputate. L’ultimo in ordine di tempo a essere avvicendato prima dell’ormai ex tecnico dei giallorossi era stato Pippo Inzaghi, che il 28 gennaio scorso aveva dovuto lasciare la guida del Bologna a Sinisa Mihajlovic.

Prima ancora erano stati Cesare Prandelli e Marco Baroni a subentrare rispettivamente a Ivan Juric alla guida del Genoa e a Moreno Longo del Frosinone, mentre Davide Nicola aveva già sostituito Julio Velazquez e Udine. Giampiero Ventura ha fatto spazio a Mimmo Di Carlo, sulla panchina del Chievo. L’ex ct azzurro aveva a sua volta sostituito Lorenzo D’Anna.

Esonerato anche Aurelio Andreazzoli, a Empoli, sostituito da Beppe Iachini. A precedere l’ex allenatore della Roma sulla via del licenziamento erano stati Davide Ballardini al Genoa (richiamato Ivan Juric) e il già citato D’Anna al Chievo.