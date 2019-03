(ANSA) – MILANO, 7 MAR – “Il dialogo è la strada giusta, ben venga questa apertura. Vedremo nei prossimi giorni”. Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti commenta così la situazione relativa a Mauro Icardi. “Speriamo di arrivare ad una conclusione – ha aggiunto Zanetti -. È un bellissimo ambiente, queste partite mi piacerebbe giocarle. Sarà molto difficile, dobbiamo stare attenti. È importantissimo vincere in Europa, ti fa crescere come gruppo e dà la consapevolezza di un percorso che hai iniziato ed è una cosa importante a livello di gruppo”. “San Siro? È uno stadio storico, per chi ci ha giocato è sempre emozionante, mi dispiacerebbe lasciarlo”, ha concluso Zanetti.