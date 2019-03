FIRENZE. – Firenze ospita la prima mostra monografica al mondo dedicata ad Andrea del Verrocchio, artista simbolo del Rinascimento e maestro di Leonardo da Vinci. Dipinti, sculture e disegni, per un totale di 120 opere, provenienti da oltre 70 tra musei e collezioni private, saranno esposte dal 9 marzo al 14 luglio in due diverse sedi fiorentine: le prime nove sezioni della rassegna a Palazzo Strozzi, altre due nel museo del Bargello dove i visitatori potranno ammirare l”Incredulità di San Tommaso’, apice della scultura del Verrocchio, e il ‘Crocifisso’ ligneo.

‘Verrocchio il maestro di Leonardo’, il titolo della mostra, curata da due tra i maggiori esperti del Quattrocento, Francesco Caglioti e Andrea De Marchi, e inserita tra gli eventi per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte del Genio di Vinci. Artista emblematico del Rinascimento, Verrocchio sperimentò nella sua bottega tecniche e materiali diversi e formò un’intera generazione di artisti come appunto Leonardo di cui la mostra documenta gli esordi esponendo sette sue opere.

Tra queste la scultura in terracotta ‘Madonna col Bambino’, che per la prima volta esce dal Victoria and Albert Museum di Londra dove è esposta come opera di Antonio Rossellino, ma che i curatori della mostra di Firenze attribuiscono a un giovane Leonardo. Tra le sculture del Verrocchio esposte spicca invece il ‘David’, riportato all’originale splendore grazie al restauro – realizzato con i laser di El.En -, e il ‘Putto col delfino’ prestato dal Museo di Palazzo Vecchio.

In mostra anche dipinti come la ‘Madonna col bambino e due angeli’ e ‘L’arcangelo Raffaele e Tobiolo’ della National Gallery di Londra. Ricca, inoltre, la selezione di disegni e dipinti su lino che permettono un confronto diretto tra i lavori del maestro e quelli dei suoi allievi. La mostra, spiega Arturo Galansino, direttore della Fondazione Palazzo Strozzi, è un “omaggio dovuto, soprattutto a Firenze, e in questo anniversario della morte di Leonardo da Vinci non c’è modo migliore per celebrare maestro e allievo insieme”.

Paola D’Agostino, direttrice dei musei del Bargello, si è detta “felice della sinergia che ha dato luogo a una mostra unica, la prima esposizione monografica dedicata al Verrocchio”. Ha parlato, infine, di una “proposta di altissimo profilo scientifico che esalta la ricerca” la vicepresidente della Regione Toscana, Monica Barni.