CARACAS- El senador de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que si otros dos millones de venezolanos deciden emigrar, podría generarse una catástrofe en la región, motivado al colapso de los recursos disponibles en Colombia y los países vecinos, donde se han establecidos los millones de ciudadanos que han tenido que abandonar su país, huyendo de la crisis económica y política que ha generado el régimen de Nicolás Maduro.

Dijo que esto tiene la posibilidad de transformarse en una catástrofe regional, razón por la cual es preocupante para EEUU y a los países aliados de Venezuela, y destacó que es importante mejorar las relaciones con las naciones que se han visto más afectadas, como Colombia y Perú.

El senador republicano negó que la crisis venezolana sea generada por las sanciones que impuso EEUU al régimen de Maduro y aclaró que dicha situación extrema es el resultado de la mala gestión de Maduro y su gobierno.

“Venezuela una vez era el país más rico de Latinoamérica (…), sin embargo, el día de hoy no hay electricidad, los negocios están cerrados, no hay medicina, no hay alimentos, y si cualquier persona podría imaginar que esto es producto de las sanciones que hemos impuestos en las últimas semanas, esto no es cierto”.