(ANSA) – BARI, 07 MAR – Dovrebbero cominciare martedì prossimo le operazioni di spostamento dei circa 300 metri cubi di sedimenti che bloccano il mercantile turco Efe Murat, che si è arenato sulla barriera frangiflutti della spiaggia barese ‘Pane e Pomodoro’ la notte del 23 febbraio in seguito a una mareggiata. Le operazioni, condizioni meteo permettendo, dovrebbero partire martedì o mercoledì della prossima settimana e dovrebbero protrarsi per circa quattro giorni. Sul posto opereranno un escavatore e un motopontone. Una volta che la nave sarà messa nelle condizioni di muoversi, sarà rimorchiata e poi ormeggiata in porto o in una rada. Il piano per procedere allo spostamento della nave è stato approvato nel corso della conferenza di servizi che si è tenuta in Capitaneria di porto: i tecnici olandesi, per conto dell’armatore turco, hanno presentato un piano di recupero che prevede innanzitutto lo spostamento di alcuni liquidi a bordo del mercantile per favorire il pescaggio di poppa.