(ANSA) – PORTO VENERE (LA SPEZIA), 7 MAR – Parcheggi riservati al parroco, lungo la passeggiata mare, e forse abusivi. Accade a Porto Venere e la denuncia è dell’Unione atei e agnostici razionalisti (Uaar) della Spezia. Si tratta di tre stalli, a Porto Venere e nella frazione delle Grazie. Alcuni cittadini hanno segnalato la situazione all’associazione. “Ho effettuato un sopralluogo – spiega il coordinatore Uaar Cesare Bisleri – e gli stalli incriminati sono segnalati da un cartello con simboli riconducibili alla chiesa che fanno intuire l’uso riservato al parroco. A proposito risulterebbe solo un’ordinanza del 2002, che fa solo un riferimento a ‘quanto già realizzato nell’area prospiciente la chiesa di Le Grazie’, di cui però non risulterebbe alcuna documentazione. Sono dunque abusivi?”. L’associazione ha chiesto che gli stalli tornino nella disponibilità di tutti. “Sto effettuando approfondimenti – dice il sindaco Matteo Cozzani – ma i posti riservati al parroco non si toccano”.. “Sarebbe impossibile per lui trovare parcheggio, magari in piena estate, per celebrare la messa e svolgere il suo ministero. Se a suo tempo non fossero stati fatti gli adeguati adempimenti provvederemo a ‘sanare’ la situazione. Ma i parcheggi restano”.(ANSA).