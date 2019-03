(ANSA) – NAPOLI, 7 MAR – “E’ un buon risultato, ma ci sono ancora 90 minuti da giocare e non vanno fatti calcoli. Se li facciamo rischiamo grosso, come oggi nel finale. Alcune cose le abbiamo fatte bene, altre meno bene e dobbiamo lavorare su queste”. Così Carlo Ancelotti, al termine di Napoli-Salisburgo. Al ritorno non ci saranno i difensori centraloi titolari, visto che Koulibaly e Maksimovic saranno squalificati: che ne pensa il tecnico? “Quello di Koulibaly era un fallo in uscita che si poteva evitare – risponde Ancelotti -. Non è che mi preoccupa che non ci siano, ce ne saranno altri due affidabili. Mi preoccupa evitare gli scompensi avuti nel finale”. Per che cosa Ancelotti si è arrabbiato con la squadra? “Abbiamo preso dei rischi evitabili – spiega l’allenatore el Napoli -. Nel finale è stato molto bravo Meret. Abbiamo preso un contropiede su una palla in uscita, quando sei sul 3-0 queste situazioni vanno evitate, gestite meglio. Basta mettersi dietro e coprirsi. Quando siamo ben posizionati siamo impenetrabili”.