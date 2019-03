(ANSA) – FIRENZE, 8 MAR – Il tribunale del riesame di Firenze, accogliendo la richiesta della difesa, ha revocato la misura degli arresti domiciliari per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell’ex premier Matteo Renzi, disposta il 18 febbraio scorso dal gip nell’ambito di un’inchiesta per bancarotta e fatturazioni per operazioni inesistenti. Nei confronti dei coniugi Renzi il tribunale ha disposto la misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio dell’attività imprenditoriale per 8 mesi.