(ANSA) – ROMA, 8 MAR – “I ministri non possono limitarsi alle mimose, credo sia più utile presentare due leggi che diventeranno presto realtà, entro la primavera, e risparmieranno sofferenze a migliaia di donne che sono in balia di delinquenti e norme inefficaci”. Lo ha detto il ministro dell’interno Matteo Salvini in conferenza stampa al Senato con la ministra Giulia Bongiorno ed il sottosegretario Nicola Molteni. I due provvedimenti introducono il ‘codice rosso’ per far ascoltare le donne dal magistrato entro 72 ore dalla denuncia e l’abolizione del rito abbreviato con sconti di pena per i reati gravi contro le donne.