(ANSA) – ROMA, 8 MAR – La Roma e il direttore sportivo Monchi hanno risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro. Al dirigente, spiega la nota della società giallorossa, vanno i ringraziamenti del club per l’impegno profuso. “Voglio ringraziare il presidente Pallotta, il management, lo staff, i giocatori e i tifosi per il loro sostegno. Auguro alla Roma i migliori successi per il futuro”, ha dichiarato Monchi. La direzione sportiva è stata affidata a Frederic Massara.