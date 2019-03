(ANSA) – LONDRA, 8 MAR – Nessun colpevole per la strage avvenuta nel 2015 durante lo Shoreham Airshow, in Inghilterra, e costata la vita a 11 persone. Il pilota Andrew Hill, ex ufficiale della Raf, il cui velivolo acrobatico civile si schiantò dopo una manovra a bassa quota sugli automobilisti in viaggio lungo la strada A27, nel Sussex, è stato infatti assolto oggi da tutte le accuse dalla giustizia britannica. Hill – salvatosi dopo essersi lanciato in extremis – era stato accusato di aver azzardato un ‘loop’ malgrado il suo aereo fosse in quel momento troppo basso e troppo lento. Ma la giuria e i giudici togati lo hanno riconosciuto innocente di due capi d’imputazione valutati separatamente, incluso quello di aver violato con “sconsiderata negligenza” le norme sulla sicurezza dei voli. Il giudice Edis, della corte londinese di Old Bailey, ha tributato un omaggio alla “dignità” con cui i familiari delle vittime hanno seguito il processo. Alcuni di loro non hanno tuttavia nascosto la loro amarezza e il loro disappunto.