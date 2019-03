(ANSA) – BUDAPEST, 8 MAR – Viktor Orban starebbe riflettendo anche sulle alternative al Ppe, per il suo partito, ma il suo fine politico resta la riforma del partito popolare europeo. “Può darsi che, alla fine di questa polemica, il nostro posto non sarà più nel Partito popolare europeo, e dovremo cercarci un’altra collocazione. Ma il mio obiettivo è la riforma del Ppe”, ha affermato parlando alla radio pubblica. Due giorni fa il candidato di punta alle europee del Ppe, Manfred Weber, ha dettato tre condizioni a Orban, per restare, ma il Fidesz le ha respinte.