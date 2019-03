(ANSA) – ROMA, 8 MAR – Sono 11 i femminicidi commessi in Italia nei primi due mesi del 2019, contro i 19 dello stesso periodo del 2018 (-42%). Nove sono avvenuti in ambito familiare-affettivo (5 dei quali ad opera del partner o dell’ex partner). E’ quanto emerge dai dati della Direzione centrale della polizia criminale, che non tengono conto degli omicidi degli ultimi giorni (due donne sono state uccise ieri, il che porta a 13 il totale delle vittime quest’anno). Anche nel 2018 si è registrata una flessione del fenomeno: gli omicidi di donne sono stati 121, il 7% in meno rispetto al 2017, quando se ne contarono 130 (il 15% in meno del 2016). (ANSA).