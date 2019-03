(ANSA) – ROMA, 8 MAR – L’ennesimo fallimento in Champions rischia di mietere vittime illustri dalle parti del Parco dei Principi, la casa del PSG. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, il patron del club parigino, Nasser Ghanim Al-Khelaifi, ha intenzione di disfarsi di due big nel prossimo mercato estivo: si tratterebbe dell’argentino Angel Di Maria, che contro il Manchester United negli ottavi è stato fra i migliori in campo, e dell’uruguayano Edinson Cavani, lasciato in panchina e gettato nella mischia nel finale di partita dall’allenatore Thomas Tuchel. Non si tratterebbe di una scelta forzata ma, se dovesse arrivare l’offerta giusta, i due attaccanti sudamericani farebbero le valige, lasciando definitivamente la capitale francese.