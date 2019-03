(ANSA) – ROMA, 8 MAR – Turn-over? No, Grazie. Diego Pablo Simeone, nella conferenza stampa della vigilia della sfida casalinga contro il Leganes (appuntamento domani, alle 16,15), confessa di non poter “fare tanti cambi”, in vista della sfida di martedì in Champions contro la Juventus. “Non ci troviamo in una posizione di classifica comoda come quella dei bianconeri – spiega l’allenatore dell’Atletico Madrid -: loro hanno tanti punti di vantaggio sulle inseguitrici, per noi la situazione è diversa. Giocheremo con gli uomini che ci hanno permesso di portarci al secondo posto della Liga: Kalinic sarà in avanti, al fianco di Griezmann”. “In Champions – ha proseguito – ci sono sempre difficoltà nuove, diverse, bisogna sempre valutare una partita nell’arco dei 180′. Le eliminazioni di Real Madrid e PSG? Possono sorprendere solo chi non conosce il calcio, non me: conosco il valore e il peso delle squadre che hanno passato il turno in Europa”. Sulla Var, Simeone sostiene di condividere la preoccupazione dei tifosi e dei giornalisti.