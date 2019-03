(ANSA) – TORINO, 8 MAR – La procura di Torino ha chiesto ai carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche (Ris) di Parma nuove analisi sui vestiti di Umberto Prinzi, 47 anni, ucciso il 14 dicembre scorso a Moncalieri con un colpo alla nuca. La richiesta è stata effettuata dal sostituto procuratore Laura Longo, che coordina le indagini dei carabinieri di Torino. A quanto si apprende da fonti investigative, gli esiti delle analisi sui primi campioni di tessuto prelevato non hanno portato risultati utili all’inchiesta. Prinzi era tornato in libertà da circa due anni, dopo aver scontato 22 anni di carcere per l’omicidio della transessuale Valentina, all’anagrafe Cosimo Andriani, uccisa per gelosia e soldi nel 1995.(ANSA).