(ANSA) – ROMA, 8 MAR – Maurizio Poachettino è tra i candidati a diventare il futuro allenatore del Real Madrid la prossima stagione e il diretto interessato non nega che il presunto interesse del club blancos lo lusinghi. “Lo prendo come qualcosa di positivo, significa che sto facendo bene”, spiega il tecnico del Tottenham in un’intervista a TVE. “Bisogna sempre essere aperti a nuove esperienze e nuovi progetti – ha aggiunto l’allenatore argentino, che in passato ha già lavorato in Liga sulla panchina dell’Espanyol – Il mio rapporto è sempre lì, magari ci lavorerò ancora facendo un calcio che piace e che porti risultati”, conclude Pochettino che chiude con una battuta: “Questa intervista farà arrabbiare il mio presidente…”.