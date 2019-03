(ANSA) – ROMA, 8 MAR – L’Uefa ha comunicato, sul proprio sito online, che i sorteggi per i quarti di finale e le semifinali della Champions League si svolgeranno lo stesso giorno, il 15 marzo a Nyon (Svizzera) alle 12. Quel giorno, dunque, si potranno conoscere non solo gli accoppiamenti del prossimo turno del massimo torneo europeo, ma anche quelli della sessione successiva, che poi dà l’accesso alla finale del Wanda Metropolitano. Verrà compilato di fatto un tabellone come ai Mondiali o all’Europeo, con la vincente del primo quarto di finale che incontrerà la vincente del secondo, mentre quella del terzo se la vedrà con la quarta vincente. Per la finale ci sarà un sorteggio per stabilire il nome della squadra che giocherà in casa l’ultimo atto del primo giugno a Madrid.