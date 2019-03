(ANSA) – NEW YORK, 8 MAR – Chelsea Manning, la talpa del Datagate, va in carcere per essersi rifiutata di testimoniare davanti a un grand jury che sta indagando su Wikileaks. Manning – che già ha trascorso 7 anni e 35 giorni in carcere prima di essere graziata dall’ex presidente Barack Obama – resterà dietro le sbarre fino a che non cambierà idea e testimonierà o fino alla scadenza del grand jury.