(ANSA) – CARACAS, 8 MAR – Dopo più di 15 ore di blackout a Caracas e in gran parte del territorio venezuelano, si estende l’allarme sulla situazione negli ospedali pubblici, dove la mancanza di energia elettrica avrebbe già causato la morte di almeno quattro pazienti. Il deputato oppositore José Manuel Olivares ha reso noto un bilancio della situazione in varie delle principali strutture sanitarie del paese, indicando quali dispongono di generatori funzionanti, che garantiscano l’erogazione dell’energia elettrica. Secondo i dati citati da Olivares, su otto ospedali a Caracas negli Stati di Maracaibo, Carabobo e Portuguesa, quattro non dispongono di generatori elettrici e gli altri dispongono di elettricità solo per il servizio di emergenza e le unità di cure intensive.