(ANSA) – AVELLINO, 8 MAR – Entra nel Guinness dei primati la “sciarpa rosa” promossa dalla regione Campania in occasione della Giornata internazionale della donna, in collaborazione con le associazioni irpine per l’assistenza oncologica Amdos e Amos. E’ lunga 16 chilometri e 943 metri rispetto al precedente record che si fermava a 13 chilometri. La verifica, come da prassi, è stata accertata da un notaio all’interno della palestra comunale di Lioni (Avellino). Alla sua realizzazione, hanno collaborato centinaia di donne campane e di altre regioni italiane ma anche residenti in Inghilterra, Olanda, Belgio e Germania. Nella tappa conclusiva del treno storico che ha visto la partecipazione di migliaia di persone a Lioni (Avellino) sono intervenuti anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e la presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio.