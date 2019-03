(ANSA) – MILANO, 8 MAR – Troppo forte il Cska Mosca per l’Olimpia Milano. La squadra di Pianigiani, reduce da un filotto di 5 vittorie, viene spazzata via in Russia (95-101) dalla seconda della classe ma resta tra le magiche otto di Eurolega, sfruttando anche il passo falso del Bayern Monaco. L’Ax Milano non dà mai la sensazione di poter davvero impensierire l’Armata Rossa di Othello Hunter (19 punti), devastante a rimbalzo (36-21, ne concede addirittura 17 offensivi) e chirurgica dall’arco (9/17 totale, 7/8 in avvio). Per l’Olimpia (scivolata anche a -19 ma risalita nel finale in una rimonta con l’impalpabile James in panchina) c’è poco da salvare da questa trasferta: a qualche sprazzo dei singoli – Micov realizza 17 punti, Nedovic si ferma a 16 – si affiancano una miriade di errori in difesa. Giovedì prossimo Milano affronterà al Forum di Assago l’Olympiacos nello scontro diretto che rischia di diventare il crocevia dell’intera Eurolega, tra il sogno playoff e l’incubo eliminazione.