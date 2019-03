(ANSA) – ROMA, 8 MAR – Fino a 375mila persone a Madrid e circa 200mila a Barcellona in marcia nelle manifestazioni per la festa internazionale della donna, stando a dati ufficiali citati dal Pais. Cortei si sono tenuti fin dalla mattina in tutta la Spagna, in segno di protesta per la diseguaglianza di genere, e sono proseguiti fino alla serata con rivendicazioni su temi che che vanno dalla disparità salariale, alla violenza contro le donne ai ‘soffitti di cristallo’ che persistono nelle aziende. Il premier spagnolo Pedro Sanchez, nel formare il suo esecutivo nell’ultimo anno, ha nominato 11 donne ministro su un totale di 17, segnando un record mondiale.