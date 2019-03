(ANSA) – ROMA, 8 MAR – Tutto facile per la Juventus che batte l’Udinese nell’anticipo della 27/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Un buon viatico per la Champions League. Kean ha aperto le marcature all’11 e ha raddoppiato al 39′. Nella ripresa Emre Can ha calato il tris su rigore, concesso per un fallo sullo stesso Kean al 22′. Infine, Matuidi ha fatto poker al 26′. Lasagna al 39′ ha reso meno umiliante, sia pure di poco, la serata.