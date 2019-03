(ANSA) – ROMA, 09 MAR – Ancora una buona prova per Francesco Molinari nell’Arnold Palmer Invitational di golf. A Orlando, in Florida, l’azzurro a metà gara ha guadagnato la terza posizione in classifica (139, -5) e nelle ultime trentasei buche sarà chiamato a recuperare quattro colpi a Keegan Bradley e Tommy Fleetwood, nuovi leader del torneo (135, -9). Nella rassega del PGA Tour l’azzurro condivide il terzo gradino del podio con il venezuelano Jhonattan Vegas, il canadese Roger Sloan e gli americani Kevin Kisner, Keith Mitchell e Billy Horschel. Quattro birdie e due bogey per “Chicco” Molinari, che in Florida insegue il secondo titolo in carriera sul massimo circuito statunitense. In uno scontro d’alta classifica con l’amico Fleetwood (autore di due eagle), protagonista assoluto insieme al torinese dell’euro-trionfo nell’ultima Ryder Cup di Parigi. Sul green del Bay Hill Club & Lodge passo indietro per Rafa Cabrera Bello.