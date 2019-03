(ANSA) – MONTEMARCIANO (ANCONA), 9 MAR – Nella notte un autoarticolato con semirimorchio frigorifero ha urtato il guardrail sulla rampa del casello di Montemarciano, direzione sud, si è rovesciato e poi ha preso fuoco. Sono state necessarie quasi sette ore d’intervento da parte dei vigili del fuoco, con sette automezzi e 15 uomini, per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza lo scenario dell’incidente. L’uscita autostradale sud di Montemarciano è ancora chiusa, in attesa che vengano ripristinate le condizioni per il via libera alla regolare viabilità. Dopo l’impatto, l’autista del mezzo, che ha riportato ferite lievi, è uscito da solo dalla cabina e poi è stato accompagnato da un automobilista di passaggio al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia per essere medicato.