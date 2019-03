(ANSA) – MILANO, 9 MAR – L’allenatore giramondo Stefano Cusin torna in Palestina, sulla panchina dell’Ahli Al-Khalil di Hebron, dove nel 2015 diventò un idolo locale conquistando quattro titoli in otto mesi, prima di proseguire la sua carriera negli Emirati Arabi, in Inghilterra (come vice di Walter Zenga al Wolverhampton) e con brevi esperienze in Sudafrica e a Cipro. “La squadra non sta andando bene, era partita puntando al campionato e si ritrova quinta. Il presidente mi chiamava in continuazione e ho fatto una scelta di cuore. Ora ricostruiamo, l’anno prossimo pensiamo a vincere”, spiega all’Ansa Cusin, toscano classe ’68, che ha lavorato in oltre una dozzina di Paesi, dal Camerun all’Arabia Saudita. Lunedì inizierà la sua seconda avventura palestinese in una città, Hebron, ancora attraversata da tensioni. “Come sempre – nota Cusin -. Proprio per questo il calcio fa bene”.