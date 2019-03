(ANSA) – TORINO, 9 MAR – “Testa a martedì”. Archiviato il campionato con il 4-1 all’Udinese, è l’Atletico Madrid il prossimo obiettivo della Juventus, che martedì all’Allianz Stadium proverà a ribaltare il 2-0 dell’andata. Impresa difficile, visto il livello dell’avversario, ma “alcune notti cullano i sogni, se ti prepari a viverle”, come ricorda in questi giorni su Twitter la Juventus. E allora “avanti così”, come chiede Szecesny sui social, “fino alla fine”, aggiunge il compagno Alex Sandro. Quella con l’Udinese è stata “una vittoria importante per arrivare a giocarci il passaggio del turno nel migliore dei modi”, sostiene su Instagram Leonardo Spinazzola, protagonista di un’ottima prova con i friulani. L’ex Atalanta è più che una idea per la partita con l’Atletico. “La forza di una squadra è l’unione, tutti i tasselli hanno la stessa importanza – scrive su Instagram Leonardo Bonucci, in campo dopo l’infortunio di Barzagli.