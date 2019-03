(ANSA) – ROMA, 9 MAR – “Penso che il governo non sia a rischio”. Così il ministro leghista dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio a Tgcom24 sulla possibile crisi di governo dopo lo scontro sul Tav tra Lega e M5S. “Stiamo andando bene con vari progetti e non penso che la Tav possa mettere in crisi un governo – afferma -. Ormai per gli italiani questa cosa della TAV sembra la diatriba su Mazzola e Rivera o su Coppi e Bartali. Oltre alla problematica della TAV l’Italia ha bisogno di vere infrastrutture”. “Abbiamo bisogno di porti e aeroporti all’altezza del nostro paese e abbiamo bisogno dell’alta velocità – ha aggiunto Centinaio, esponente leghista molto vicino a Matteo Salvini -. Io da ministro dell’agricoltura e del turismo devo trasportare il più velocemente possibile e in modo efficiente, merci e persone. Quindi non entro nella questione della TAV ma entro nei dibattiti di quegli amministratori che vogliono andare avanti con le infrastrutture perché l’Italia ne ha bisogno”.