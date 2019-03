(ANSA) – SPINDLERUV MLYN (REPUBBLICA CECA), 9 MAR – La statunitense Mikaela Shiffrin in 49,33 e’ al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Spindleruv Mlyn. Dietro di lei, in una gara sotto una fitta nevicata dopo la pioggia delle ultime ore e con un fondo decisamente rovinato , ci sono la svizzera Wendy Holdener in 49.70 e la svedese Frida Hansdotter in 50.61. Miglior azzurra dopo la prova delle prime trenta atlete al via e’ la trentina Chiara Costazza al momento 10/a in 51.71. Chiudono decisamente piu’ indietro Irene Curtoni in 53.08 e Lara Dalla Mea, vittima di un erroraccio, in 55.18.