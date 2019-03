(ANSA) – TORINO, 9 MAR – “Sindaca siamo con te non mollare” “Forza sindaca”, “#iostoconchiara”. Accompagnate da questi slogan un centinaio di persone si sono riunite questa mattina sotto Palazzo Civico per portare solidarietà a Chiara Appendino dopo le minacce provenienti da anarchici e antagonisti dopo lo sgombero dell’ex Asilo occupato. Visibilmente commossa la sindaca “perché – ha detto – è una dimostrazione di affetto che non era dovuta e che arriva in un momento di difficoltà che mi ha anche cambiato la vita. L’affetto fa ancora più piacere”. Martedì scorso un corteo di protesta contro la sindaca si era svolto in via Cibrario davanti al negozio di famiglia. “Quello che è accaduto – ha commentato – non è un fatto politico e ringrazio chi in questi giorni mi ha mostrato solidarietà e vicinanza umana. Sentire le persone vicine è qualcosa che mi da forza. Sono serena – ha aggiunto – e vado avanti con più forza di prima, le energie ci sono”.(ANSA).