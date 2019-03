(ANSA) – KRANJSKA GORA (SLOVENIA), 9 MAR – Il norvegese Henrik Kristoffersen in 1.14.25 e’ al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm uomini di Kranjska Gora. Secondo il francese Alexis Pinturault in 1.14.52 e terzo in 1.14.57 il norvegese Leif Kristian Nestvold-Haugen. Solo quarto in 1.14. 66, tradito dalla neve primaverile, l’asso austriaco Marcel Hirscher che oggi può comunque vincere anticipatamente anche la sua ottava coppa del mondo in serie. Si è’ gareggiato sotto un caldo sole dopo che stamani la partenza della gara era stata rinviata di un paio d’ore per nebbia. Anche in questo gigante niente di particolarmente buono per l’Italia su una pista sempre impegnativa con in più’ un fondo difficile dopo la pioggia di ieri e le temperature elevate di oggi ma che ha comunque tenuto bene. Assente per infortunio Riccardo Tonetti, il migliore dopo la prova dei primi trenta al via è stato Manfred Moelgg ma al momento solo 22/o in 1.15.98 . Molto piu’ indietro, tradito da un errore, Luca de Aliprandini in 1.18.75.